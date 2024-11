'Vingança': China debate fenômeno social após ataques em massa a crianças

Se há uma falta generalizada de segurança trabalhista e uma enorme pressão para sobreviver? a sociedade estará destinada a ser cheia de problemas, hostilidade e terror.

Usuário da rede social chinesa Weibo, em mensagem divulgada pela BBC

"Sofrimento social" também é apontado como causa de massacres nos EUA

O país, que sofre com violência armada, viu a quantidade de ataques de "grande porte" quase triplicar entre 2014 e 2021. Enquanto em 2014 273 ataques com mais de quatro mortes aconteceram, em 2021 o número foi de 690. No ano seguinte, 647 ataques do tipo foram registrados no país.

Além do acesso facilitado a armas, problemas que fazem as pessoas "agirem e responderem de forma violenta" são listados como questões que contribuem para os dados. Uma pesquisa do Instituto de Violência Armada publicada em 2023 mostrou que 93% dos autores de ataques armados sofrem com problemas de divórcio, saúde, escolares ou de trabalho.

China e Estados Unidos se diferem quanto à legislação de armas. Enquanto o gigante asiático tem uma das legislações mais restritivas do mundo, com 35 armas para cada mil habitantes, o país americano tem mais armas do que habitantes (1205 para cada mil pessoas, segundo o laboratório Small Arms Survey).