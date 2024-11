Trump anuncia tarifas adicionais sobre produtos de México, Canadá e China

HIV em queda

O número de novas infecções pelo HIV caiu 20%; e o de mortes pela Aids, 40% entre 2010 e 2021, de acordo com um estudo global publicado hoje pela revista "Lancet HIV".

Segundo a pesquisa, em 2021 foram registrados 1,6 milhão de novos casos da infecção no mundo, ante 2,1 milhões em 2010. No mesmo período, o número de mortes caiu de 1,2 milhão para 718 mil. Apesar do avanço, a meta da ONU de deixar classificar a doença como uma ameaça à saúde pública em 2030 ainda está distante.

A melhora dos números reflete sobretudo uma queda das infecções na África Subsaariana, mas há aumento de novos casos em outras regiões, como no Oriente Médio e no Leste da Europa. A divulgação dos dados ocorreu às vésperas do Dia Mundial de Combate à Aids, neste domingo.

Boric acusado de assédio

O presidente do Chile, Gabriel Boric, é investigado pela acusação de assédio sexual, incluindo a divulgação de imagens íntimas, contra uma mulher em 2013. A informação foi divulgada pelo gabinete da Presidência na noite desta segunda. A defesa de Boric disse hoje que ele nega "categoricamente" as acusações. Segundo a acusação, em investigação pelo Ministério Público, o assédio ocorreu quando Gabriel Boric, na época com 27 anos, estudava Direito na cidade de Punta Arenas, extremo sul do Chile. Na campanha para sua eleição em 2021, ele foi acusado de outro assédio sexual, que também negou na época. A denúncia nunca foi investigada criminalmente. Seu mandato vai até 2026, sem direito à reeleição.