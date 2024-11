Plano de Trump de usar exército para deportações em massa deve ser aprovado

O presidente eleito Donald Trump prometeu usar o exército dos Estados Unidos para ajudar a deportar milhões de imigrantes sem documentos, em um plano que rompe com a tradição do país de não mobilizar tropas internamente, mas que, segundo especialistas jurídicos, ainda seria difícil de ser contestado com sucesso nos tribunais.

Os assessores de Trump disseram que pretendem usar as forças armadas para construir campos de detenção ou transportar imigrantes sem documentos para fora dos EUA, liberando a patrulha de fronteira e os agentes de imigração para investigações e apreensões.

Especialistas disseram que o governo teria cobertura legal se os militares se limitassem a funções de apoio, especialmente ao longo da fronteira com o México, sem interagir com suspeitos.