Wade Wilson morreu? Onde está o 'belo e cruel' condenado por matar mulheres

Wade Wilson, de 30 anos, condenado à morte pelo assassinato de duas mulheres no estado da Flórida (EUA) em 2019, segue preso na Instituição Correcional da União, também no estado, onde ficam os presos que aguardam a pena capital. Ele foi condenado no fim de agosto.

Entenda o caso

Defesa de Wilson já entrou com recurso da sentença de morte do cliente, proferida em agosto, na Suprema Corte da Flórida. Uma audiência para conferência dos autos do processo ocorreu em 13 de novembro, conforme apurou a reportagem do UOL no sistema judicial do estado. Outra audiência deve ocorrer em 19 de dezembro.

Processos de apelação não costumam andar rápido no judiciário dos EUA. Por exemplo, o condenado por homicídio Carey Dale Grayson, 50, foi executado em 21 de novembro, no estado do Alabama, apenas 30 anos após o crime.