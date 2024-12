Irã pausa implementação de nova "lei do hijab"

A tendência se intensificou após a morte da curdo-iraniana Jina Mahsa Amini em 2022, aos 22 anos, presa pela "polícia da moralidade" por regime por supostamente infringir o código de vestimenta. O crime sob custódia policial provocou amplos protestos por mudanças políticas, em grande parte liderados por mulheres e jovens colegiais. Além disso, inspirou o movimento Mulher, Vida, Liberdade, que desafia a imposição pelas autoridades do hijab obrigatório. A repressão que se seguiu à morte de Amini, com a duração de um mês, provocou a morte de mais de 500 pessoas e levou à detenção de mais de 22.000.

Se o projeto de lei tivesse sido remetido para o governo o presidente do Irã teria tido pouca margem de manobra. Por lei, ele seria obrigado a sancionar o projeto de lei no prazo de cinco dias, que então entraria em vigor dentro de 15 dias. O presidente não tem autoridade de veto.

Mas, se a lei tivesse sido promulgada, Pezeshkian poderia recusar-se a atuar ou exortar a polícia a não aplicar a medida. Mas isso também poderia criar uma potencial crise constitucional com os setores mais radicais do regime.

Apesar da pausa na implementação na lei, o regime continua perseguindo mulheres. No sábado, a cantora iraniana Parastoo Ahmadi foi detida depois de ter realizado um show transmitido no YouTube sem usar o véu obrigatório e desafiando as rigorosas leis iranianas sobre a moralidade das mulheres. Para além da lei do hijab obrigatório, as mulheres são proibidas de se apresentar como cantoras solo no Irã.

Penas

O texto da nova lei, com 74 artigos, prevê multas de 800 dólares para as primeiras infrações e de 1500 dólares para reincidentes, seguidas de penas de prisão até 15 anos para as terceiras infrações. Pela lei, as afetadas têm prazo de dez dias para pagar as multas, de outro modo ficando sujeitas a restrições no acesso a serviços públicos como expedição ou renovação de passaportes, carteiras de motorista e permissões para sair o país.