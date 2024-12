Papa Francisco revela plano para matá-lo durante viagem

Conforme os trechos autobiográficos divulgados, a inteligência britânica informou à polícia iraquiana, assim que Francisco chegou em Bagdá, capital do Iraque, que uma mulher usando explosivos estava a caminho de Mossul e planejava se explodir durante a visita papal. Também disse que "um caminhão estava indo para lá rapidamente com a mesma intenção", conforme o pontífice.

A visita prosseguiu conforme planejado, embora sob rigorosa segurança, e se tornou uma das mais comoventes de todas as viagens de Francisco. De pé nos escombros de uma igreja em Mossul, Francisco incentivou os cristãos do Iraque a perdoar as injustiças cometidas contra eles por extremistas muçulmanos e a reconstruir o que foi destruído.

O papa também diz no livro que, mais tarde, perguntou aos seus seguranças do Vaticano o que aconteceu com os homens-bomba. "O comandante respondeu lacônico 'eles já não estão mais aqui'", escreve. "A polícia iraquiana os interceptou e os fez explodir. Isso também me impressionou: Até isso é o fruto venenoso da guerra."

O livro, originalmente planejado para ser publicado após a morte de Francisco, está sendo lançado no início do grande Ano Santo do Vaticano, que Francisco inaugurará oficialmente na véspera de Natal.