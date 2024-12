Morre Jimmy Carter, ex-presidente dos EUA, aos 100 anos

Ele recebia cuidados paliativos desde fevereiro de 2023. À época, o anúncio informou que Carter "decidiu passar seu tempo restante em casa com sua família e receber cuidados paliativos em vez de mais intervenções médicas".

Carter tratou câncer de pele, que se espalhou para o fígado e o cérebro. Ele anunciou o diagnóstico de um melanoma agressivo em agosto de 2015, já com metástases nos dois órgãos. Em dezembro do mesmo ano, Carter anunciou não ter mais focos da doença devido a um tratamento experimental, mas voltou a ter problemas de saúde em 2019.

Nobel da Paz e presidente entre 1977 e 1981

Carter foi Nobel da Paz em 2002. Ele recebeu o prêmio por suas "décadas de esforço incansável para encontrar soluções pacíficas para conflitos internacionais, para promover a democracia e os direitos humanos e o desenvolvimento econômico e social."

Presidiu os EUA entre 1977 e 1981. Durante seu governo, Carter enfrentou crises de energia, inflação alta e mediou conflitos internacionais importantes, como a guerra entre Israel e Egito, a crise dos reféns no Irã e negociações sobre uso de armas atômicas com a União Soviética.

Carter foi o primeiro presidente americano a visitar a Coreia do Norte. O ex-presidente dos EUA encontrou o então presidente da Coreia do Norte, Kim Sung-Il, em junho de 1994. Ele viajou em nome do governo de Bill Clinton para negociar as políticas nucleares do país.