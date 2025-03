Gaza corrige número de mortos; Israel inicia operação por terra

A ofensiva israelense se seguiu à incursão de militares do Hamas que deixou cerca 1,2 mil mortos e capturou 251 reféns em Israel.

ONU pede apuração de morte de funcionário

O secretário-geral da ONU, António Guterres, exigiu uma "investigação completa" da morte de um funcionário da organização em uma explosão em um prédio da entidade na Faixa de Gaza.

Guterres também disse ter ficado "profundamente triste e chocado" com o episódio.

Em nota, a secretaria-geral das Nações Unidas afirmou que "a localização de todas as instalações da ONU é conhecida pelas partes em conflito, que são obrigadas pelo direito internacional a protegê-las e manter sua absoluta inviolabilidade". Israel nega responsabilidade pelo ataque.

Ainda ontem, as forças de Netanyahu retomaram as operações militares por terra na Faixa de Gaza, ampliando a presença no Corredor de Netzarim e isolando o norte do sul do território palestino. Hoje, soldados iniciaram operações na região de Beit Lahia, no norte.