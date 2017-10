Zoológico alemão espera curar mau hábito de panda com terapia de sexo

Divulgação/Zoo de Berlim A panda Meng Meng ganhou festa no aniversário de quatro anos

Os responsáveis pelo principal zoológico de Berlim esperam curar o hábito de uma jovem panda de andar para trás introduzindo-a a um dos prazeres da vida: o sexo.

O plano do zoológico é apresentar Meng Meng, de 4 anos, a Jiao Qing, um panda três anos mais velho, na esperança de que o romance a ajude com as frustrações ligadas à vida em cativeiro, o que pode estar por trás de seu comportamento.

"Meng Meng está na puberdade", disse o diretor do zoológico de Berlim, Andreas Knieriem, ao jornal alemão "Berliner Zeitung", neste domingo (22). "Andar para trás é um protesto contra coisas de que ela não gosta, seja a comida ou os cuidadores."

A China emprestou Meng Meng e Jiao Qinq para a Alemanha neste ano. Os dois ursos são a principal atração no pavilhão chinês do zoológico, construído por US$ 10 milhões e inaugurado pela chanceler Angela Merkel e o presidente Xi Jinping, em julho.

Pandas gigantes são mantidos segregados, a não ser no período de cruzamento, que ocorre entre fevereiro e maio.

"Até lá, Meng Meng terá atingido sua maturidade sexual e poderá focar toda sua energia em seduzir seu parceiro", disse Knieriem.