Ondas de calor se tornaram mais frequentes e longas: por que isso preocupa?

Impactos das ondas de calor mais intensas e longas. Como consequência dessas mudanças, especialistas acreditam que os impactos à saúde humana, economia, agricultura e outros pontos serão ainda maiores "se as emissões de gases de efeito estufa continuarem a aumentar e não forem tomadas medidas eficazes imediatamente."

Papel do aquecimento global

A equipe realizou simulações de computador que mostram que essa mudança se deve justamente às emissões que retêm o calor da queima de carvão, petróleo e gás natural. Os pesquisadores também usaram modelos climáticos para determinar como seriam os resultados na ausência de mudanças climáticas causadas pelo homem.

O estudo detectou a pegada das mudanças climáticas ao simular um mundo sem emissões de gases de efeito estufa. A conclusão foi que, sem a alteração no clima, não haveria as ondas de calor observadas nos últimos 45 anos.

Eles também analisaram as mudanças nos padrões climáticos que propagam as ondas de calor. As ondas atmosféricas que movem os sistemas meteorológicos estão se enfraquecendo e, portanto, não são capazes de mover as ondas de calor com a mesma rapidez, segundo o coautor da pesquisa Wei Zhang, da Universidade Estadual de Utah.

Isso mostra "como as ondas evoluem e se movem em três dimensões e se deslocam por regiões e continentes em locais específicos", explica Kathy Jacobs, cientista climática da Universidade do Arizona que também participou do estudo.