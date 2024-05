Por que invasão de piranhas amarelas no Guaíba (e nas ruas) é perigosa

Contaminação da fauna aquática

Além das piranhas, tilápias, birus, lambaris, carás, tartarugas e até jacaré já foram vistos nas ruas da capital gaúcha após as enchentes. "Esses animais acabam saindo do leito do rio com a cheia. Quando a água baixar, um grande número vai ficar preso nos locais e vai morrer. Os peixes se recuperam porque, para eles, as cheias dos rios são algo natural", diz.

Mas David Reynalte diz que as alterações climáticas, com constantes cheias e momentos de seca nos rios, pode causar impacto nas espécies.

Marcus Querol, professor do curso de engenharia de aquicultura da Universidade Federal do Pampa, também ressalta a preocupação com a contaminação de peixes no estado. "Ainda não existem muitos estudos, mas com peixes atingindo pontos que não têm tratamento de esgoto e lixo, pode haver um impacto toxicológico, que ainda é preciso medir qual vai ser", diz.

"Só com monitoramento e recursos específicos vamos poder entender até que ponto pesticidas que são guardados em locais inadequados, lixos domésticos e de empresas, enfim, todo o material que entrou em contato com as enchentes, vai ocasionar um prejuízo, desde toxinas até contaminação da carne do peixe."