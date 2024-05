Mudança climática fez dino ter sangue quente (e isso tem impacto até hoje)

O que aconteceu

Os investigadores da Universidade de Vigo perguntaram-se quando e por que os grupos de terópodes e ornitísquios evoluíram para animais de sangue quente. Por uma análise em grande escala de ossos de dinossauros e da sua localização, descobriram que, naquela época, há 200 milhões de anos, as alterações climáticas desempenharam um papel decisivo.

As causas das fortes flutuações do clima eram as mesmas de hoje: poluição excessiva de CO2 na atmosfera. Naquela época, porém, o motivo foram os vulcões, que eram mais ativos, libertando enormes quantidades de gases de efeito de estufa na atmosfera. Isso tornou o clima instável. Primeiro, arrefeceu acentuadamente durante muitos milhares de anos, depois tornou-se muito mais quente.

Muitas espécies de dinossauros de sangue frio morreram durante esse período porque não conseguiram lidar com as flutuações, explica Rainer Schoch.

A extensão exata das flutuações de temperatura naquela época não pode ser reconstruída de forma fiável, de acordo com Schoch. No entanto, pode-se presumir que as fases frias eram relativamente quentes em comparação com hoje. E as fases quentes eram muito mais quentes para os padrões atuais.

Durante este período, dois dos três grandes grupos de dinossauros evoluíram para o sangue quente —um mecanismo de adaptação às flutuações do clima. "Os animais de sangue quente conseguiram então abrir novos habitats em direção aos polos e encontrar novos nichos", explica Schoch.