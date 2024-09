La Niña vai nos salvar? Como fenômeno pode aliviar caos climático de agora

O La Niña pode trazer mudanças significativas no clima regional. Áreas como o norte da América do Sul, Caribe e partes da África podem experimentar chuvas acima da média. Por outro lado, outras regiões podem sofrer com condições mais secas. A intensidade e duração do fenômeno influenciam os impactos regionais de forma variável.

Temperaturas abaixo da média são esperadas em partes da América do Sul. Embora a maioria das regiões globais preveja temperaturas acima da média devido ao aumento das temperaturas das águas oceânicas, a previsão para a América do Sul (especialmente nas áreas costeiras) é de temperaturas abaixo da média, avalia a WMO. Isso está alinhado com o surgimento das condições de La Niña, que tende a resfriar essas áreas.

Chuvas abaixo da média são previstas para grande parte da América do Sul. As condições do La Niña também afetam os padrões de chuva. As previsões indicam maiores probabilidades de precipitação abaixo do normal em quase toda a América do Sul. Isso pode aumentar as condições de seca em várias regiões, com possíveis impactos na agricultura e no abastecimento de água.

Algumas regiões do interior da América do Sul não têm sinal claro de mudanças. Apesar das previsões de secas em muitas áreas, existem regiões no interior da América do Sul, do oeste ao leste do continente, onde não há um sinal claro se as chuvas estarão acima ou abaixo do normal.

La Niña está associada à diminuição das temperaturas oceânicas, influenciando a circulação atmosférica, alterando ventos, pressão e padrões de chuva, especialmente em regiões tropicais como o Brasil. Embora o fenômeno tenha impactos variados, ele geralmente provoca o oposto do que ocorre com o El Niño, que aquece as águas do Pacífico.

Apesar do fenômeno, o aquecimento global continuará em alta. O secretário-geral da WMO, Celeste Saulo, afirmou que a La Niña não interromperá a trajetória de elevação das temperaturas globais. Mesmo com um resfriamento temporário, os gases de efeito estufa mantêm o aquecimento em alta escala, exacerbando eventos climáticos extremos.