Sapinho da Mata Atlântica é o segundo menor vertebrado já descrito no mundo

Um grupo liderado por pesquisadores da Unicamp descreveu o segundo menor vertebrado do mundo. Um dos exemplares do sapo em miniatura usado no trabalho, um adulto, tem 6,95 milímetros. Antes disso, uma espécie do mesmo gênero havia sido descrita no sul da Bahia com um dos indivíduos tendo 6,45 milímetros.

O estudo, apoiado pela FAPESP, foi publicado na sexta-feira (25) na revista PeerJ.

Os sapos-pulga ou rãs-pulga, como são conhecidas algumas espécies do gênero Brachycephalus, possuem adultos com menos de um centímetro de comprimento. Para ter uma ideia, podem se acomodar sobre a unha de um humano adulto ou sobre uma moeda de 50 centavos.