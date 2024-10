Oceano enfrenta um colapso que pode afetar clima e economia no Brasil

Derretimento das geleiras afeta salinidade. As mudanças climáticas recentes, como o derretimento das geleiras na Groenlândia, está alterando a salinidade das águas na parte norte do mapa. Essa diluição, intensificada pelo aumento das chuvas e escoamento fluvial, pode dificultar que a corrente se mantenha ativa.

Consequências no mundo todo. Se esse fluxo desacelera ou colapsa, o clima global pode perder a estabilidade e afetar padrões de chuva. Isso teria consequências na agricultura do mundo todo, até mesmo no Brasil.

Influência na Amoc na América do Sul

Por aqui, essa circulação oceânica mantém o equilíbrio das chuvas na Amazônia. Com o desequilíbrio, essa região pode passar por longos períodos de estiagem, colocando populações ribeirinhas e a biodiversidade local em risco.

No Nordeste, os desafios com a seca seriam ainda maiores do que hoje. No Centro-Oeste, as queimadas e a crise hídrica afetariam diretamente o abastecimento de água e energia.

Impacto na produção agrícola. Entre os produtos mais afetados por aqui estão soja, milho e café — que sofreriam queda na produtividade. Isso afetaria o mercado interno e as exportações.