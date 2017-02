Conselho de Ética arquiva processo de investigação sobre Capez no caso da máfia da merenda

Moacyr Lopes Júnior-13.fev.2016/Folhapress CPI da Merenda responsabilizou dois ex-assessores de Capez por desvios

O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo arquivou nesta quarta (8), por seis votos a um, o processo de investigação do presidente da Casa, Fernando Capez (PSDB). O processo poderia resultar na cassação do deputado. No relatório da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Máfia da Merenda, dois dos assessores do tucano foram citados entre os responsáveis pelas fraudes verificadas em contratos da Coaf (Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar) com a Secretaria da Educação no governo Geraldo Alckmin (PSDB).

O deputado estadual Davi Zaia (PPS), relator da representação contra o tucano, considerou desnecessário convocá-lo e apresentou o voto pelo arquivamento do processo. Capez sempre negou participação no esquema.

UOL que sua decisão estava pronta desde o fim do ano passado. "Não posso caracterizar que houve quebra de decoro com base em uma investigação que ainda está ocorrendo. Ainda não há a comprovação das denúncias." Oficialmente, o voto foi apresentado na última sexta (3), mas o próprio Zaia afirmou aoque. "Não posso caracterizar que houve quebra de decoro com base em uma investigação que ainda está ocorrendo. Ainda não há a comprovação das denúncias."

Votaram pelo arquivamento o deputado Coronel Camilo (PSD), Carlão Pignatari (PSDB), André Soares (DEM), Afonso Lobato (PV), Davi Zaia (PPS) e Campos Machado (PTB). Apenas o deputado João Paulo Rillo (PT) votou contra o relatório e o arquivamento.

O Conselho também arquivou um pedido de investigação contra Rillo por 5 votos a 2. Coronel Camilo havia pedido a abertura de um processo porque o petista empurrou um policial militar durante um tumulto na Assembleia no ano passado. O deputado Lobato, designado como relator, votou pela abertura do processo de cassação do petista e teve o apoio de Camilo, presidente do Conselho, mas os outros cinco parlamentares presentes à sessão do órgão votaram pelo arquivamento.