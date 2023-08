Intimada a depor com Bolsonaro, Michelle ironiza: 'Mijoias pra vocês'

Tem um povo tão atrapalhado, que fica assim: 'cadê as joias, você não vai entregar?'. Querida, a joia está na Caixa Econômica Federal. Mas vocês pediram tanto, falaram tanto de joias que em breve teremos um lançamento: 'Mijoias pra vocês'.

Michelle Bolsonaro disse que a investigação da PF é uma tentativa de desviar o foco da CPI dos atos de 8 de janeiro. Mas não deu mais detalhes sobre a relação entre a apuração envolvendo o suposto esquema e a CPI.

"Eu vou fazer uma limonada docinha desse limão", disse, diante de aplausos das pessoas presentes no evento do PL. "E eu vou falar para vocês que quem me colocou aqui e vai me fortalecer é Deus."

Michelle será interrogada sobre joias

Bolsonaro e a ex-primeira-dama foram intimados pela PF para prestar depoimento simultâneo na próxima quinta (31). Outras seis pessoas investigadas no caso das joias também foram intimados. São eles: Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; Mauro César Lourena Cid, pai de Mauro Cid e general da reserva do Exército; Fábio Wajngarten, advogado e assessor de Bolsonaro; Fraderick Wassef, também advogado; Marcelo Câmara e Osmar Crivellati, que foram assessores do ex-presidente.

Os investigadores querem ouvir todos ao mesmo tempo para evitar a chance de combinarem versões. Eles identificaram um diálogo entre o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e o ex-assessor Marcelo Câmara sobre um kit de joias que foi supostamente enviado para Michelle.