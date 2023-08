Krenak: Explorar petróleo no Amazonas pode fazer Marina deixar ministério

Se nós estamos cogitando furar petróleo na Amazônia e, ao mesmo tempo, incrementar as energias alternativas, nós estamos fazendo uma política esquizofrênica. Existe uma crise implantada porque não tem uma proposta de coordenar essas ações. Os ministérios não tinham que brigar entre si. Eles deveriam estar em um programa de governo. O presidente Lula diz que ministros não têm que ficar dando palpite, que tem que estar dentro do plano de governo. Mas parece que o próprio presidente admitiu isso, que nós ainda estamos no teste. Tomara que o presidente consiga alguma coordenação com os seus ministérios, porque nós podemos ter uma crise em que a própria ministra Marina Silva pode sair do governo.

Para o líder indígena, explorar petróleo é 'fora de sentido'

A ideia de explorar petróleo a gente poderia considerar dinossáurica. Explorar petróleo no mundo hoje é atraso, é uma coisa totalmente fora de sentido. O mundo está abandonando essa fonte de energia carbonária. O Brasil deveria ser coerente com o proposito de proteção da Amazônia e não embarcar numa canoa furada dessa. Achar que nós vamos nos dar bem explorando petróleo na bacia amazônica é ignorar toda a fantasia que girou em torno do pré-sal, que justificou muito político e ambiental, e que, na verdade, deu com os burros na água.

Nós estamos sempre acreditando numa galinha dos ovos de ouro que vai botar o Brasil num lugar privilegiado, mas isso é uma bobagem. Nós precisamos considerar que o nosso território é a infraestrutura para gente viver. A bacia amazônica, com essa história de energia fóssil, anda para trás.

É ilegítimo governo barganhar com invasores de terras indígenas, diz Krenak

Ailton Krenak afirmou que não é legítimo o governo fazer barganha com ruralistas que ocupam terras indígenas ao comentar a interpretação do ministro Alexandre de Moraes no julgamento do marco temporal.