Bolsonaro e Michelle na PF: o que diz a lei sobre as joias presenteadas

O próprio ex-ministro de Temer disse não considerar que as joias recebidas por Bolsonaro estão enquadradas nessa portaria de 2018. "Jamais! A portaria não diz isso. Quando a portaria diz joias, semijoias e bijuterias, é preciso olhar o contexto. Fala de roupa de cama, artigos de escritório... Eu acho que a interpretação deve ser dada pelo contexto", declarou Fonseca, em entrevista ao site The Intercept Brasil.

Bolsonaristas têm usado essa portaria para defender que o ex-presidente poderia ter ficado com as peças. No entanto, ela já não possui efeito.

Outubro de 2021: O governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente para o país colar, anel, relógio e um par de brincos de diamantes avaliados em cerca de R$ 5 milhões pela Receita Federal. As joias eram um presente do regime saudita para o então presidente e a primeira-dama e foram apreendidas no aeroporto de Guarulhos. O caso foi revelado pelo jornal O Estado de S. Paulo. Outra caixa com joias passou pela alfândega sem ser declarada e foi entregue ao ex-chefe do Executivo.

Colar do kit de joias feminino dado ao governo Bolsonaro pela Arábia Saudita Imagem: Reprodução / TV Globo

Novembro de 2021: Mario Fernandes, da Secretaria-Geral da Presidência, publica portaria revogando a norma de 2018. Sobre presentes, esse novo ato menciona apenas bens museológicos recebidos em cerimônias protocolares, os quais devem ser catalogados e incorporados ao patrimônio da Presidência.

Junho de 2022: Mauro Cid, então ajudante de ordens de Bolsonaro, viaja para a Pensilvânia (EUA) para vender relógios dados de presente ao então presidente. Segundo a PF, ele se deslocou até a sede da loja Precision Watches, na cidade de Willow Grove, e concretizou a venda do Rolex e do Patek Philippe pelo valor de US$ 68 mil (cerca de R$ 332 mil).