PL credencia, mas barra jornalistas em evento com Bolsonaro e Michelle

Mesmo credenciados, jornalistas foram impedidos de entrar em um evento do PL Mulher com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília.

O que aconteceu

O encontro distrital da ala feminina do partido não só foi divulgado pela assessoria de imprensa de Michelle como contava com um espaço para credenciamento da imprensa. Na porta, entretanto, jornalistas com crachá e repórteres cinematográficos foram barrados.