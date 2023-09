Madeleine: Caso hacker mostra que governo devia ter 'Ministério do Backup'

A comentarista do UOL News Madeleine Lacsko sugeriu no programa que o governo Lula (PT) crie o 'Ministério do Backup' para que não se perca mais gravações importantes, como as imagens do 8/1 e as idas do hacker Walter Delgatti Neto ao Ministério da Defesa.

Estou quase sugerindo para o Lula acomodar o centrão e criar o Ministério do Backup. Os ministérios brasileiros guardam as coisas menos tempo do que meu condomínio. Você pega qualquer condomínio no Brasil e guardam por mais tempo as imagens.