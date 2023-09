Jair Renan levou para si itens recebidos por Bolsonaro, diz ex-funcionário

Segundo Marcelo Vieira, Jair Renan levou objetos como um "boneco, uma camiseta camuflada". "Eu não lembro exatamente, mas eram coisas, digamos assim, nada de valor enorme, né?", acrescentou.

Marcelo Vieira ainda afirmou que o filho ex-presidente ia ao Palácio do Planalto e gravava visitas. "O filho do presidente, ele se encontrava com um influencer, inclusive filmando e fotografando. Não me recordo, acho que só filmando. E aí eu falo, 'Renan, aqui não pode filmar, por gentileza, isso é questão de resguardar o acervo do teu próprio pai, né?' E aí ele atendeu e desligou", disse.

Caso das joias

Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle são investigados em uma apuração da Polícia Federal sobre desvio e venda ilegal de joias recebidas da Arábia Saudita. Os dois foram convocados a prestar depoimento na sede da corporação na quinta (31), mas ficaram em silêncio.

A suspeita da PF é que o dinheiro da venda das joias era repassado para Bolsonaro.

Na sexta (1º), as defesas de Bolsonaro e Michelle pediram acesso ao depoimento do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, apontado pela PF como o responsável pela venda de kits de joias nos Estados Unidos. Próximo do ex-presidente, Cid tem colaborado com a PF. Na segunda-feira (28), ele permaneceu por dez horas na sede da corporação.