Deputado: PL contra união homoafetiva não é conservadorismo, mas fanatismo

Isso é violento e chama a atenção da sociedade brasileira. É a mesma lógica que, historicamente, massacrou grupos em nome de uma moralidade. A cada 32 horas, um homossexual é assassinado no Brasil por motivo de ódio. Daí vem um projeto desse que só amplia a margem de desproteção, vulnerabilidade e hostilidade contra essas pessoas, dignas de todo o respeito e reconhecimento. Pastor Henrique Vieira, deputado federal (PSOL-RJ)

O projeto de lei original, que versava sobre direitos dos cônjuges em um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, é de autoria de Clodovil Hernandez, apresentador e deputado federal que morreu em 2009. A relatoria passou para as mãos do Pastor Eurico (PL-PE), que alterou a proposta de Clodovil e a transformou em um texto no qual proíbe equiparar a união homoafetiva ao casamento.

Ciclone afetou diretamente quase 19 mil pessoas no RS, diz vice-governador

Gabriel Souza (MDB), vice-governador do Rio Grande do Sul, disse que a passagem do ciclone que devastou diversas cidades no estado afetou diretamente quase 19 mil pessoas. Ele relatou que pelo menos dez cidades gaúchas, principalmente na região do Vale do Taquari, estão com algumas partes ou completamente isoladas.