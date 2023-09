Como ajudante de ordens, Mauro Cid conheceu a precariedade de Bolsonaro na intimidade. Demorou a perceber que o sucesso de um enganador depende da confiança dos ingênuos. Em mensagem disparada no dia 4 de abril, o tenente-coronel reconheceu no escurinho do WhatsApp que o capitão o arrastava para a lama. Era tarde. Com lodo pelo nariz, foi preso um mês depois, em 3 de maio. Desde então, acompanha pela TV de sua cela especial à desfaçatez do ex-chefe.

Cezar Bitencourt, terceiro advogado de Cid, informa que seu cliente "está colaborando". Quebrou o silêncio depois que o barro do escândalo das joias respingou no uniforme do seu pai, o general Lourena Cid. O teor da colaboração permanece em sigilo. Mas sabe-se que a língua do ex-faz-tudo ficou mais à vontade depois que Bolsonaro declarou que seu ajudante de ordens "tinha autonomia" para passar nos cobres as joias da Coroa.

Ficou subentendido o seguinte: A defesa de Bolsonaro sustenta que ele tem direito de propriedade sobre as joias presenteadas por chefes de Estado estrangeiros. Mas a culpa será sempre do tenente-coronel Mauro Cid caso prevaleça no Judiciário a percepção de que houve peculato e lavagem de dinheiro.