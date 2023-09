Bloqueios, efetivo maior que a posse: como vai ser o 7 de Setembro de Lula

O primeiro evento de comemoração do 7 de Setembro do atual governo Lula (PT) fechará as principais vias de Brasília e contará com um efetivo policial maior do que o usado para a posse do presidente, em janeiro.

Como será a segurança?

Os atos golpistas de 8 de janeiro serviram de aprendizado para as forças de segurança do Distrito Federal e do governo federal.