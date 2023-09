Oposição cita amizade com Lula, e petistas comemoram decisão de Toffoli

Wellington Dias escreveu que "a Justiça tarda, mas não falha". O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome também disse que, "como o presidente Lula costuma dizer, eles podem até destruir algumas flores, mas nunca conseguirão deter a chegada da primavera", em referência velada aos membros da Lava Jato.

O senador Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP), líder do governo Lula no Congresso, disse que a condenação do então ex-presidente "poderia até ser o maior 'erro' jurídico da história, mas foi mais que isso, foi uma armação". "Vamos passando limpo a história!", completou.

Líder da oposição cita indicação de 'amigo'

Líder da oposição na Câmara, o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) reagiu à decisão em tom de deboche e criticou indicação de "um amigo" para o STF. "Agora só falta mandar o estado brasileiro ressarcir o dinheiro da corrupção devolvido por empreiteiras. É isso que acontece quando se indica um amigo pro Supremo", escreveu.

Ex-juiz da Lava Jato, o senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) disse que a "corrupção nos governos do PT foi real, criminosos confessaram e mais de seis bilhões de reais foram recuperados para a Petrobras". Ele afirmou que a Operação ocorreu "dentro da lei, com as decisões confirmadas durante anos pelos Tribunais Superiores".

O senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado, classificou o entendimento de Toffoli como um "revisionismo histórico". Em publicação com vídeo, ele disse que "o Brasil de hoje reescreve a sua história e deseduca as futuras gerações. Viramos a Pátria das narrativas e da democracia relativa".