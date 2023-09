Maierovitch: Com patente em jogo, Cid tenta delação para evitar condenação

O colunista do UOL Wálter Maierovitch disse no UOL News que a patente do tenente-coronel Mauro Cid "está em jogo" e, por isso, ele propôs uma delação premiada.

O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) entregou ao STF (Supremo Tribunal Federal) um "termo de intenção" de fazer um acordo de delação premiada, que precisa ser aceita pelo ministro Alexandre de Moraes.