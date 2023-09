Da Índia, Janja diz que alegria não é falta de empatia com situação do RS

O colunista do UOL Leonardo Sakamoto comparou a ausência de Lula ao Rio Grande do Sul à atitude de Jair Bolsonaro quando não foi visitar o local dos temporais na Bahia,

Enquanto as pessoas morriam no sul da Bahia, Bolsonaro estava se divertindo na praia. (...) Quando a gente criticava Bolsonaro por desaparecer em horas de responsabilidade, era exatamente isso. A gente deve criticar o presidente Lula porque ele deveria ter participado. (...) A presença do presidente da República em um local de catástrofe mobiliza a estrutura do poder público para poder dar resposta e reação mais rápidas. A presença física do presidente mostra aos seus subordinados e todos os entes públicos que o foco é aquele.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Lula aumenta comentários sobre o tema

Sem botar o pé no sul, Lula recorreu à internet, a seus ministros e ao próprio G-20.

Neste sábado (9), na reunião do G-20 na Índia, Lula citou os temporais no Sul como fenômeno das mudanças climáticas.

Na sexta-feira (8), o governo fez uma reunião com o presidente em exercício, Geraldo Alckimin (PSB), e decidiu conceder uma ajuda de R$ 800 para cada vítima dos temporais.

Ainda na sexta, depois da enxurrada de críticas, Lula publicou três textos sobre o assunto em uma rede social. "Orientei o governo a estar de prontidão. Prontamente, o Geraldo Alckmin, os ministros e ministras do nosso governo formaram um comitê permanente de apoio ao Rio Grande do Sul", escreveu numa das mensagens

No dia 7 de Setembro, Lula não tocou no tema.

Na quarta-feira (6), houve uma mensagem. No mesmo dia em que mandou o ministro da Integração ao sul, o presidente divulgou que havia conversado com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB)

Na terça-feira (5), Lula divulgou três textos sobre o assunto. "Queria prestar minha solidariedade a população do Rio Grande do Sul, que está vivendo as fortes chuvas que já causaram a morte de ao menos quatro pessoas."