Tales: STF não vai 'melar' processo contra Bolsonaro por embate de PF e MP

O colunista do UOL Tales Faria comentou no UOL News que espera que o STF (Supremo Tribunal Federal) não "mele" o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Aliados de Bolsonaro pretendem contestar o fato de a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente, ter sido firmada sem o aval do MPF (Ministério Público Federal).

O acordo de colaboração premiada do militar com a Polícia Federal foi homologado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), no sábado (9).