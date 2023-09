Cid viu e ouviu tudo o que ocorreu; se ele falar, acaba a CPI, diz deputado

Estamos na reta final da CPI. O presidente definiu a data de 17 de outubro para a conclusão dos trabalhos. A meu ver, fica evidente que o 8 de janeiro não foi um ato isolado. Foi uma tentativa de golpe de Estado. As instituições têm que dar respostas e apurar responsabilidades. Mexer com a democracia no Brasil tem que ser crime. Rubens Pereira Júnior, deputado federal (PT-MA)

Josias: Problemas na Justiça podem sepultar plano político de Braga Netto

Josias de Souza comentou que o futuro político de Braga Netto, candidato à vice na chapa de Jair Bolsonaro no ano passado, pode estar comprometido por conta de seus problemas na Justiça. O colunista avaliou que a delação premiada de Mauro Cid deve colocar Braga Netto no centro da articulação dos atos golpistas de 8/1. O general é alvo de uma operação da Polpicia Federal deflagrada hoje.

Isso é só o começo da excursão do Braga Netto a caminho do inferno. O que está por vir é coisa muito pesada. Braga Netto teve sorte de principiante na condenação que o TSE impôs ao Bolsonaro. Há outras ações por julgar e, nestas, Braga Netto não deve escapar. Não é negligenciável a hipótese de que ele se torne inelegível, o que sepultaria o plano do PL que o transformaria em candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. Josias de Souza, colunista do UOL

Ortellado: Bolsonaro revela fraqueza e incapacidade de mobilizar apoiadores

O filósofo e professor da USP Pablo Ortellado avalia que o abatimento demonstrado por Jair Bolsonaro, na sequência do acordo de delação premiada de Mauro Cid, traz consequências diretas para o futuro político do ex-presidente. Ortellado comparou a situação de Bolsonaro à vivida por Lula quando foi preso.