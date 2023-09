Ibaneis chama pacientes psiquiátricos de 'doidinhos' em evento em Brasília

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse hoje que, quando criança, brincava na ala psiquiátrica com os "doidinhos melhores". A declaração foi feita durante cerimônia de aniversário do Hospital de Base de Brasília.

O que ele disse

Governador contou que a mãe era auxiliar de enfermagem no hospital. "Tenho uma memória afetiva com o Hospital de Base", afirmou.