CPI do 8/1: general Dutra irá fardado falar se ajudou em tentativa de golpe

Como Dutra é oficial da ativa, ele estará de farda. A justificativa do Exército é que as investigações se referem ao período em que o general estava à frente do Comando Militar do Planalto.

Era ele quem deveria preservar a área em frente ao QG do Exército onde bolsonaristas montaram acampamento, afirma o deputado Henrique Vieira (PSOL-RJ). Ele diz que o general teria impedido operações para desmontar as barracas e expulsar os golpistas.

Ele blindava aquele acampamento.

Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ), deputado federal

A reportagem do UOL esteve no local em 29 de dezembro do ano passado, quando viu agentes do DF Legal serem cercados, ameaçados e expulsos pelos manifestantes. Um carro foi depredado enquanto os militares apenas observavam.

A deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) disse que é sempre muito ruim para as Forças Armadas quando um integrante precisa dar explicações em uma CPI. Ainda mais por se tratar de uma tentativa de derrubada do presidente.