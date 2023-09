Bolsonaro tem 'excelente recuperação', diz novo boletim médico

Segundo o boletim médico, exame mostrou que "o trânsito intestinal se faz normalmente, sem obstruções ou dificuldades. Por conta disso, há a gradativa retomada da alimentação".

Quanto à avaliação otorrinolaringológica, os médicos informaram que há "excelente recuperação, com sangramento nasal bastante diminuto".

Expectativa é de que ele tenha alta amanhã, segundo o assessor dele, Fabio Wajngarten. Ele está internado desde segunda-feira (11). Ao deixar o hospital, ele deve se hospedar no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, a convite do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Tarcísio visitou Bolsonaro no hospital hoje. "Que bom encontrá-lo bem e disposto, presidente", escreveu ele nas redes sociais.

Ex-presidente já passou por ao menos cinco cirurgias desde a facada que levou durante a campanha em 2018. A última foi em 9 de janeiro deste ano, um dia depois dos atos golpistas em Brasília. Nos Estados Unidos, ele sentiu dores na barriga e teve de tratar de uma aderência em uma hérnia.

*Com Estadão Conteúdo