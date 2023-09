Houve punição excessiva a réus do 8/1, diz professor

A condução do caso, incluindo o pito no advogado, não me parece excessiva. A tribuna é um espaço para o exercício de uma função essencial: a advocacia. Nele, o advogado tem que ter bastante liberdade de fazer comentários duros, ácidos, na questão que está sendo colocada ali. Moraes marcou, com razão, que ninguém usou um minuto de suas falas para fazer uma defesa jurídica. Usou-se aquilo ali como um palanque para a veiculação de fake news, ecoando o discurso da extrema-direita em relação ao STF. Davi Tangerino, professor de Direito Penal da Uerj

Devemos amadurecer se tamanha exposição do Supremo é saudável, analisa professor

Davi Tangerino chamou a atenção para o clima de 'Fla-Flu' em torno das decisões do STF. Para o professor da Uerj, há a necessidade de se debater os benefícios e problemas da superexposição dos ministros do Supremo, sem tornar o órgão como algo inacessível ou incompreensível para a maioria da população.

Há um sentido ambíguo. O tribunal maior do nosso país tem que ser capaz de comunicar suas decisões em uma linguagem acessível a todos os cidadãos e Moraes fez isso bem. Ao mesmo tempo, os ministros do Supremo viraram pessoas muito conhecidas do público e o Judiciário não deveria estar sujeito à lógica geral que os congressistas e membros do Executivo têm. Há um subproduto negativo que é esse 'jogar para a torcida', que é inevitável, e a apreensão da população para o papel de 'herói' e 'bandido'. Deveríamos amadurecer se é saudável tamanha exposição do Supremo. Davi Tangerino, professor de Direito Penal da Uerj

