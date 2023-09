CPI do 8/1: assessor de Bolsonaro falta a depoimento após decisão do STF

Pela segunda semana seguida, o STF (Supremo Tribunal Federal) desobrigou uma testemunha de ir depor na CPI do 8 de Janeiro. Por isso faltou Osmar Crivelatti, integrante da equipe de apoio de Jair Bolsonaro (PL) e funcionário que assinou a retirada de um Rolex do acervo de presentes oficiais da Presidência em junho do ano passado.

O que aconteceu

As duas permissões de faltar à CPI livraram os depoentes de responder a questões desfavoráveis das investigações. As autorizações para faltar foram concedidas por ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao STF.