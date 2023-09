CPI do 8/1: Maia marca reunião com Weber, mas recua: 'Não faria sentido'

A intenção da reunião era tratar das últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, que autorizaram convocados pela CPMI ao não comparecimento.

Segundo Maia, após refletir, entendeu que "não faria nenhum sentido", já que a Advocacia do Senado Federal já apresentou recurso.

"Em um primeiro momento, acatei a ideia e solicitei a audiência. Entretanto, refletindo melhor, entendi que não faria nenhum sentido a dita reunião, uma vez que a Advocacia do Senado, sob a nossa orientação, já interpôs recursos em ambos os habeas corpus e, neste momento, cabe exclusivamente aos respectivos ministros decidirem de acordo com as suas convicções e com o melhor Direito", escreveu em publicação no X (antigo Twitter).

Assim sendo, preferi desmarcar a audiência que estava agendada com Sua Excelência, ministra Rosa Weber, ressaltando a nossa gratidão e apreço pela boa vontade de ter atendido nosso pedido tão logo solicitado. Mas, ressalto: realmente não faria sentido levar à presidente um assunto que ela não pode interferir.

Arthur Maia, presidente da CPMI