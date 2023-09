Minirreforma eleitoral libera santinho com candidatos fora de coligação

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), costurou acordos para aprovar o texto Imagem: 6.jul.2023 - Gabriela Biló /Folhapress

Sobras eleitorais e dificuldade para siglas menores

O texto muda o sistema de vagas remanescentes do Legislativo de 80/20 para 100/10. Na sugestão do deputado, os partidos precisam alcançar 100% do quociente eleitoral para disputar uma das cadeiras que sobraram.

O cálculo do quociente eleitoral considera o número de votos válidos dividido pelo número de vagas nas casas legislativas. Ocupa a vaga o candidato que tiver o maior número de votos considerando 10% do quociente eleitoral individual. A nova regra poderá prejudicar os partidos menores nas próximas eleições.

No modelo aprovado pela minirreforma, o candidato de um partido pequeno que recebeu 1 milhão de votos, por exemplo, não tem garantia de ocupar uma casa no Legislativo se o partido não alcançar 100% do quociente eleitoral.

A medida foi um dos pontos mais críticos na negociação entre as lideranças da Câmara, sobretudo, entre as siglas menores que podem ser prejudicadas, como Novo e PSOL. Depois da aprovação do texto-base, os deputados rejeitaram a sugestão do Podemos que tentava derrubar o sistema de 100/10.