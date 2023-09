Padilha: Indicação para PGR não deve sair antes do dia 26 de setembro

O Presidente gosta, é o 'headhunter' que gosta de entrevistar muito bem as pessoas. Ouve opiniões, mas ele gosta de entrevistar, e eu acho que ele vai querer também poder entrevistar

O ministro também falou sobre a próxima indicação de Lula ao STF, e a pressão para que o presidente indique uma mulher para a vaga a ser aberta na Corte com a aposentadoria da ministra Rosa Weber no próximo mês.

Padilha garantiu que Lula tem "compromisso com a pauta das mulheres" e com o combate à desigualdade de gênero, e citou indicações do presidente ao TSE e STJ.

Eu acho que ele está ouvindo, eu já ouvi ele falar: 'eu quero poder ouvir e analisar a possibilidade de mulheres'. Então ele está aberto a analisar essas possibilidades. Eu acho que não tem nenhuma definição da parte dele sobre o nome que vai encaminhar para o STF.

O chefe das Relações Institucionais também comentou sobre nomes que estão sendo ventilados como prováveis escolhas de Lula para a vaga na Suprema Corte: