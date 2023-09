Bergamo: Voto de Rosa sobre aborto é histórico e pauta tema evitado no STF

A colunista da Folha de S.Paulo Mônica Bergamo exaltou o voto da ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) Rosa Weber pela descriminalização do aborto e o considerou "histórico".

O aborto sempre foi um tema muito complicado e que se evitou abordar. O Congresso não consegue discutir esse assunto e a Suprema Corte sempre fugiu dele. Nunca chegou ao plenário e nunca teve um voto tão contundente a favor da descriminalização. A ministra Rosa Weber deu um voto histórico, que acendeu o debate. Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo

No UOL News, Bergamo mostrou-se reticente quanto às chances de a votação ser concluída com rapidez pelo STF. A colunista teme que outros ministros, não apenas André Mendonça e Kassio Nunes Marques —indicados por Jair Bolsonaro e com viés conservador—, votem contra a descriminalização.