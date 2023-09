Nasce Jair Henrique, o primeiro neto menino de Bolsonaro

O menino nasceu às 9h26 com 3.020 kg e 46 centímetros. Heloísa estava com 37 semanas e 5 dias de gestação.

No breve relato publicado, Heloísa disse que o menino nasceu com três voltas do cordão umbilical em torno do pescoço.

Nos comentários, Eduardo escreveu: "Mamãe parideira, não foi anestesiada nem nada. Me preocupei quando nasceu roxo, estava com 3 voltas do cordão umbilical no pescoço. Mas a equipe médica estava calma e me tranquilizou. Logo ele chorou e tudo certo. Mas dá um nervoso, rs".

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também comentou na publicação: "Que alegria! Bem-vindo, JH [emoji de coração azul]". O irmão de Eduardo, Jair Renan, escreveu: "Bem-vindo sobrinho! Mais um guerreiro para a família!", enquanto Letícia Firmo, filha de Michelle, comentou: "Que amor".