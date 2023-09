'Muita gente não desejava largar o poder', diz Múcio após delação de Cid

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse hoje que "muita gente não desejava deixar o poder", em reação à delação premiada de Mauro Cid.

O que aconteceu:

Ele voltou a comentar sobre o posicionamento do ex-comandante da Marinha almirante Almir Garnier Santos: "Ele [Garnier] não me recebeu, eu percebia, os outros comandantes me receberam. Não sei se ele tinha aspirações golpistas, mas a gente via. Era outro governo, outros comandantes, outro presidente", disse.