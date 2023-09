A pedido médico, Lula usa máscara em eventos antes de cirurgia no quadril

A cirurgia ocorrerá em Brasília por motivos logísticos e vai ser realizada pela mesma equipe do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo que acompanha o caso, segundo o UOL apurou. A operação será feita na unidade da capital federal. Depois, ele ficará em repouso no Palácio da Alvorada.

É esperado que o presidente precise de descanso no mínimo uma semana, mas a operação deve impactar a agenda o mínimo possível.

Encontro com Minh Chinh

Lula recebeu o primeiro-ministro vietnamita no Itamaraty para a assinatura de acordos de cooperação bilateral nas áreas de agricultura, cultura, defesa e educação. Em defesa do chamado "sul global", o presidente pregou ainda maior aproximação comercial entre a América do Sul e o Sudeste Asiático.

É do nosso interesse aproximar o Mercosul da Asean [Associação de Nações do Sudeste Asiático]. Os países do Sudeste Asiático correspondem a quase 6,5% do PIB mundial em paridade de poder de compra. As exportações brasileiras para o conjunto de países do Sudeste Asiático já somam metade do que exportamos para a União Europeia.

Lula, em pronunciamento conjunto com Minh Chinh

O presidente brasileiro confirmou ainda que deverá visitar Hanói, capital vietnamita, no ano que vem, para a celebração dos 35 anos de relação diplomática entre os dois países. Lula visitou o país asiático em 2008, durante seu segundo mandato.