CPI do 8/1: Não podemos vislumbrar qualquer tipo de anistia, diz deputado

Britto considerou "grave e no limite do crime" as declarações do ex-vice-presidente e atual senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que minimizou a reunião golpista entre Jair Bolsonaro e membros da cúpula das Forças Armadas. O deputado federal reforçou que a CPI do 8/1 agirá contra a impunidade de todos os envolvidos, em maior ou menor grau, da tentativa de violar o Estado Democrático de Direito.

Não podemos achar normal uma reunião entre um presidente da República, derrotado nas urnas, e chefes das Forças Armadas com uma série de minutas e decretos de golpe de Estado para subverter o resultado das urnas. Da grande maioria dos membros da CPMI, não há o sentimento de passar a mão na cabeça de ninguém, muito menos revisitar essa lei tão nociva para nossa sociedade . Rafael Britto, deputado federal (MDB-AL)

Couto: Discurso patético mostra que Toffoli segue Aras na adulação ao poder

O cientista político Cláudio Couto criticou o discurso do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli com elogios a Augusto Aras, que encerra hoje seu segundo mandato na PGR (Procuradoria-Geral da República). Ele considera que ambos exibem comportamentos semelhantes: o da "adulação ao poder".