Sessão na Câmara de Belford Roxo é interrompida por pancadaria generalizada

Penélis disse que seu grupo "só se defendeu", e que não realizou impedimento contra Araújo e Varandão: "nós somos vítimas". Ele e outros vereadores disseram que foram ameaçados e prestaram boletim de ocorrência.

Já Gandra declarou que o exercício democrático foi impedido "por muita violência". Em suas redes sociais, publicou um vídeo comentando o caso: "Aqui não tem filho de chocadeira, não. Meu pai foi homem até o último dia da sua vida. E não vai ser na marra que vai levar. Aqui é na bola, jogador. Aqui, a gente respeita a lei."

O UOL tentou contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, com a Câmara Municipal de Belfort Roxo e com os vereadores Fabinho Varadão e Markinho Gandra, mas não recebeu retorno. Se houver resposta, o texto será atualizado.