Cotado para o STF, Dino elogia Barroso: 'Fará grande trabalho'

Flávio Dino, ministro da Justiça, disse estar "feliz" com a posse de Luís Roberto Barroso como presidente do STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu:

No X, antigo Twitter, o ministro da Justiça falou ter "admiração e diálogos fraternos" com Barroso "há algumas décadas", além de estar "feliz com a posse dele" e acreditar que "ele fará um grande trabalho na Chefia do Poder Judiciário".