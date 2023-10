CPI do 8/1 cancela último depoimento antes de leitura do relatório

A CPI do 8/1 cancelou a sessão de amanhã, que teria o depoimento do subtenente Beroaldo José de Freitas Júnior, da Polícia Militar do Distrito Federal. Com isso, a próxima sessão deve ser a da apresentação do relatório, marcada para o próximo dia 17.

O que aconteceu

O presidente da comissão, o deputado Arthur Maia (União-BA), disse que o depoimento do subtenente Beroaldo seria o último. A comissão recebeu ontem o empresário Argino Bedin, suspeito de financiar os atos golpistas. Ele ficou em silêncio.