'Lula pode ser o grande agente pacificador do Brasil', diz Doria

Essa divisão e confronto, há uma pessoa no Brasil que pode reduzir sensivelmente essa visão de confronto e postura divisória, que é o presidente Lula. Com o mandato que ele tem para cumprir, de mais três anos e dois meses de governo, ele pode ser o grande agente pacificador do Brasil.

João Doria, ex-governador de São Paulo

Para ele, o presidente tem "toda a possibilidade" de se tornar essa figura. "Ele tem o tempo, experiência, cabelos brancos para isso", declarou, elogiando a reunião que Lula teve com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. "Quanto mais ele dizer isso, olhar para frente, deixando o juízo do passado a quem tem que fazer o juízo, ele será uma pessoa maior", avaliou.

Doria também elogiou o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com quem já competiu nas urnas pela Prefeitura de São Paulo. "Ele fez iniciativas muito positivas a frente da prefeitura. Talvez não de forma completa, plena, senão teria vencido a eleição, mas eu não enfrentei um mau prefeito", disse.

Desde que deixou a política, Doria já pediu desculpas algumas vezes pelas declarações que fez no passado. Após o PSDB declarar sua candidatura à Presidência em 2022 inviável, Doria decidiu se afastar de cargos políticos e se desfiliou do partido, ao qual era associado há 22 anos.