Reale Jr: STF não ameaça separação dos poderes; PEC que limita a corte, sim

Para o jurista Miguel Reale Jr., a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que limita decisões monocráticas e pedidos de vista do Supremo Tribunal Federal (STF) gera um confronto direto entre os dois poderes.

No momento em que o Supremo dá uma decisão que contraria os interesses do Congresso Nacional, o Congresso se entende legitimado para limitar a competência do STF. Olhando-se a justificativa do senador, se verifica bem claramente qual é a posição do Oriovisto. Um risco à separação de poderes é uma proposta como essa

Reale Jr. argumenta que a proposta tem como objetivo cortar a competência imediata do STF de suspender atos inconstitucionais.