Ministério da Justiça suspende envio de agentes da Força Nacional ao Rio

Realçamos, desde logo, que nos causou estranheza a menção a "consentimento" do Ministério da Justiça e Segurança Pública a ações do Governo do Estado, uma vez que soa descabido, à luz da forma federativa de Estado consagrada pela Constituição da República. Trecho de ofício assinado pelo ministro Fládio Dino

Em nota, o Ministério da Justiça disse que o número 2 da pasta, o secretário-executivo Ricardo Cappelli, irá ao Rio de Janeiro para conversar com o MP.

Medidas que não foram alvos de questionamento do MP estão mantidas, como o patrulhamento ostensivo nas rodovias federais, ações em portos e aeroportos, inteligência policial e investigações de quadrilhas, além de operações de polícia judiciária com o cumprimento de mandados, ainda de acordo com o ministério.

Dino autorizou envio de 300 agentes ao Rio

O ministro Flávio Dino anunciou na última segunda-feira (2), em Brasília, o envio da Força Nacional ao Rio de Janeiro. Na ocasião, ele também liberou repasse de mais R$ 20 milhões para reforçar a segurança pública na Bahia.

As medidas são emergenciais diante da crise na segurança pública que impacta os dois estados.