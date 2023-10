Toffoli prorroga inquérito sobre ofensas a Moraes; vídeos seguem sob sigilo

Além de prorrogar as investigações, Toffoli retirou o sigilo do processo.

Apenas os vídeos da suposta agressão a Moraes foram mantidos em sigilo. A justificativa, segundo Toffoli, é que as filmagens expõem outras pessoas além das envolvidas no caso.

As imagens foram entregues ao Ministério da Justiça no dia 4 de setembro. A PF espera, com o material em mãos, confrontar as versões divergentes de Moraes e dos suspeitos da agressão sobre o ocorrido.

Não há razão para expor envolvidos e terceiros, que aparecem nas cenas captadas, devendo-se preservar, na espécie, seus direitos à imagem e à privacidade. Neste momento e pelas razões deduzidas, tais imagens interessam unicamente às investigações, que devem prosseguir perante esta relatoria.

Conflito de versões

O ministro do STF foi chamado de "bandido, comunista e comprado", segundo a PF.